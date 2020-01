Gal Costa vai lançar ‘A Pele do Futuro’ com clássicos em Aracaju

12/01/20 - 09:51:12

A cantora Gal Costa está de volta a Aracaju e vai lançar seu novo disco ‘A pele do futuro’ no dia 8 de fevereiro, a partir das 21h no Teatro Tobias Barreto. ‘A Pele do Futuro’ também dá nome a seu show e ao registro ao vivo dele, que estão disponíveis nas plataformas. No entanto, o espetáculo da cantora baiana, uma das grandes vozes da música brasileira, diz muito mais sobre seu presente e seu passado.

O roteiro do show, idealizado e dirigido por Marcus Preto, cria conexões precisas e, muitas vezes, surpreendentes entre antigos clássicos da artista, canções do novo trabalho e músicas até então inéditas na sua interpretação. Após ser fisgado por esse repertório, o público se deixa levar por esse caminho em que o novo e o antigo se confundem. Os ingressos do show estão sendo vendidos na bilheteria do teatro. Ouras informações através do número (79) 3179-1490.

Pensado em três blocos, o show é aberto com canções escritas no período da ditadura, de onde saem grandes momentos, como Vaca Profana (com citação de Rolling Stones), de Caetano, e London, London, composta por ele no exílio em Londres – e que Gal não cantava havia muito tempo. No bloco seguinte, o de amor e desamor, estão músicas que ela nunca tinha cantado, como Motor, de Teago Oliveira, vocalista do Maglore, e O Que É Que Há, de Fábio Jr. e Sérgio Sá, em viscerais interpretações.

De caso pensado, a última parte do show é a dos temas dançantes, incluindo Sublime (Dani Black), uma das melhores faixas do novo disco, e um pot-pourri de frevos, como Balancê (João de Barro/ Alberto Ribeiro) e Massa Real (Caetano), que lava a alma das plateias. Gravado em março, em duas apresentações na Casa Natura Musical, em São Paulo, A Pele do Futuro ao Vivo registra todo esse clima do show de Gal na íntegra. O projeto também pode ser encontrado em edições luxuosas em DVD e CD duplo.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro