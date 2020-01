PCdoB PUBLICA RESOLUÇÃO QUE DECIDIU PELO RETORNO DE BRITTENCOURT

12/01/20 - 06:07:33

Depois da decisão do Partido dos trabalhadores (PT) decidir lançar candidatura própria, a direção do PCdoB, resolveu que deve fazer o vereador licenciado, professor Bittencourt, reassumir o mandato e com isso, o PT perde uma cadeira na CMA, com a saída de Camilo Lula, filho do deputado federal João Daniel, presidente do diretório estadual.

A decisão foi tomada pelo Comitê Municipal do PCdoB de Aracaju em reunião nesta sexta-feira (10), decidiu de maneira unânime pelo retorno de Bittencourt.

Veja a resolução da decisão:

– O PC do B reafirma a decisão aprovada em conferência municipal realizada no último mês de novembro, de apoiar a pré- candidatura à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira e ratifica o compromisso com o fortalecimento e ampliação do bloco político de sustentação à gestão municipal de Aracaju, marcada pelo trabalho, defesa da democracia e melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos.

– Lamenta a decisão do Partido dos Trabalhadores em se retirar do bloco de partidos que compõem a base de sustentação da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira e de se retirar da administração municipal, uma gestão marcada pelo compromisso com os aracajuanos, sobretudo as camadas mais vulneráveis da sociedade, comprometida com o desenvolvimento progressista da cidade, que realiza um elenco invejável de obras em todos os bairros, tornando nossa capital um exemplo de trabalho e realizações. Uma gestão plural, conduzida com amplitude política, com a participação de vários setores da capital sergipana.

– O PCdoB aprova o imediato retorno do Vereador Professor Bittencourt à Câmara Municipal de Aracaju, como forma de preservar a voz e ação do partido no parlamento municipal – sobretudo em face da recente desfiliação do prefeito Edvaldo Nogueira – e para preparar o conjunto do partido para as eleições proporcionais de 2020 em Aracaju, objetivando ampliar sua presença na Câmara de Vereadores.

Comitê Municipal do PCdoB de Aracaju