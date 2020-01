Preso homem que tentou agredir a própria mãe e matou o cunhado em Lagarto

12/01/20 - 08:50:41

Um crime bárbaro e a violência, chocou os moradores do município de Lagarto. As informações passadas pelos policiais militares do 7° Batalhão, são de que um homem de 30 anos tentou agredir a própria mãe e terminou matando o cunhado com golpes de faca, no final da tarde deste sábado (11).

Populares relataram aos policiais que B.R.S., agreiu a mãe, quando um cunhado tentou impedir a ação. Armado com uma faca, o homem desferiu vários golpes na vitima que não resistiu e morreu.

Em seguida, o homem fugiu do local, mas os policiais militares, agiram rápido e conseguiram prender o elemento.

B.R.S. , foi encaminhado para a delegacia de Lagarto para as providências legais.

O comando do 7° Batalhão, informou que somente neste fim de semana, dois suspeitos foram presos por homicídio.

Ainda segundo a PM, os homicídios ocorrera, dentro da residência das vítimas, e com isso, não foi possível evitar o crime.

Com informações do sub-tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM