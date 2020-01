SSP/SE: palestra sobre divulgação com alterações da Lei de Abuso de Autoridade

12/01/20 - 07:23:50

Evento é voltado para servidores públicos que trabalham com divulgação de informações. Nesta edição, a palestra é aberta aos profissionais de imprensa.

Na próxima terça-feira, 14, às 15h, a Assessoria de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública realiza o segundo módulo do Programa de Aperfeiçoamento em Comunicação Segura (PACS), voltado para a atualização profissional dos servidores públicos, contratados e estagiários que atuam nas assessorias de comunicação dos órgãos integrantes da SSP e da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

Com o tema “Divulgação de Notícias de acordo com as Atualizações da Lei de Abuso de Autoridade”, a palestra será conduzida por Tiago Lustosa, delegado de Polícia Civil de Sergipe; no auditório do SergipeTec, localizado na avenida José Conrado de Araújo, 731, bairro Rosa Elze, em São Cristóvão.

Os profissionais de imprensa interessados em participar podem realizar inscrição gratuita via WhatsApp por meio dos números (79) 98874-0272 / 99113-5221, informando apenas o nome completo, função e o nome do veículo de comunicação onde trabalha.