A FALTA QUE O NAPS FAZ, ESCREVE O SUB-TENENTE DA PM, EDGARD MENEZES

13/01/20 - 15:57:28

Sempre falei da importância do Núcleo de Apoio Psico Social (NAPS).

O trabalho policial militar, é muito extressante e complexo, pois nos envolvemos em situações de risco de morte ou apenas de forte emoção.

Lembro-me com satisfação, as vezes que conversei com colegas que relatavam estarem sendo assistidos pelo NAPS e que estavam muito satisfeitos.

Na época, eu estava muito envolvido com os problemas da tropa, portanto fiz questão de conhecer a sede e os servidores do NAPS, os quais em várias ocasiões fiz questão de elogia-los pelo excelente trabalho.

O núcleo era composto de abnegados oficiais e praças, homens e mulheres competentes.

Infelizmente o NAPS foi fechado e com ele a possibilidade de ações preventivas para a melhoria da saúde mental dos profissionais de segurança pública.

Resolvi escrever esse texto devido a ocorrência envolvendo um colega em surto psicótico.

Quem sabe, não ajuda a reviver os bons tempos do importante Núcleo de Apoio Psico Social ( NAPS ).

Sub-tenente Edgard Menezes.