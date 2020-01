AGRICULTOR É ASSASSINADO A TIROS ÀS MARGENS DA RODOVIA 235 EM ITABAIANA

13/01/20 - 06:00:13

Um homem identificado como Rosivaldo dos Santos, foi alvejado a tiros nas margens da BR 235, no Bairro Miguel Teles, no município de Itabaiana.

O crime foi registrado no inicio da manhã desta segunda-feira (13) e as informações são de que trabalhava como agricultor na lavoura do cunhado.

Rosivaldo foi encaminhado para o Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.