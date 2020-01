ASSEMBLEIA DE DEUS DO BRÁS EM SERGIPE REALIZA 2ª EDIÇÃO DO JANEIRO PROFÉTICO

13/01/20 - 13:57:37

Dentro das comemorações que celebram a chegada de um novo ano, bem como o desejo de que seja um ano repleto de realizações, a Assembleia de Deus do Brás em Sergipe (AD Brás Sergipe) – Ministério de Madureira promove entre os dias 14 e 25 a 2ª edição do evento denominado Janeiro Profético.

O evento que já é uma realidade no calendário da comunidade evangélica em Sergipe marca a celebração dos 40 anos da igreja no estado e acontece durante doze dias seguidos, com atrações de nome nacional da música gospel, a exemplo de Midian Lima, Nani Azevedo, Samuel Mariano, Paulo Neto e outros, bem como de pastores com grande destaque no meio evangélico como Josué Brandão, Eliel Lima e Elizeu Rodrigues.

De acordo com o pastor Presidente da AD Brás Sergipe, Pr. Cleverson Guimarães, o evento é um chamamento ao povo sergipano para buscar um ano de grandes vitórias. “O Janeiro Profético é um evento que marca um momento grandioso nas nossas vidas, são doze dias de cultos em que nós agradecemos ao Senhor pelo ano que passou e profetizamos, ou seja, buscamos em Deus o que sonhamos e desejamos conquistar nesse novo ano. Certamente é um momento de comunhão e busca de grandes conquistas do céu para nossas vidas”, afirma.

SERVIÇO:

O que: Janeiro Profético

Quando: 14 a 25 de janeiro

Onde: Rua monte Castelo, 440, 18 do forte, em frente ao Batalhão do Exército

Horário: 19h

Ascom AD Brás Sergipe