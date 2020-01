Belivaldo participa do XLV Encontro Cultural de Laranjeiras

O governador Belivaldo Chagas participou na noite do sábado(11), do XLV Encontro Cultural de Laranjeiras. Com o tema: “Dois Séculos de Independência de Sergipe”, o evento que segue até o domingo(12), teve início na última quinta-feira (09), com a realização de um Simpósio que contou com a participação de palestrantes renomados que debateram o bicentenário do estado, as manifestações culturais e as diversas formas e representações.

“O Encontro Cultural de Laranjeiras está em sua 45ª edição, enaltecendo as nossas raízes e mantendo acesa essa chama em defesa da Cultura. Portanto, nós vamos sempre apoiar para que não se esqueça jamais essas manifestações tão importantes para a identidade do nosso povo”, disse o governador.

Promovido pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê em parceria com a Prefeitura Municipal de Laranjeiras, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Conselho Estadual de Cultura e Universidade Federal de Sergipe; o Encontro Cultural de Laranjeiras é considerado um dos mais relevantes espaços para discussão da cultura popular do Brasil. “ A gente agradece porque o governo do Estado sempre colaborou, principalmente na parte cultural e na segurança para a realização da festa”, destacou o prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck.

O município de Laranjeiras é referência pela riqueza de manifestações populares e grupos folclóricos que abriga: a exemplo do Reisado, Samba de Pareia, São Gonçalo, Lambe Sujo X Caboclinho, dentre outros. Natural do município, o deputado estadual Zezinho Sobral enalteceu a riqueza cultural da região “É maravilhoso ver uma cidade como laranjeiras que há 45 anos preserva a sua cultura. É a cidade no estado e no Brasil, com maior número de grupos folclóricos. Fico feliz por meu pai, José Sobral, ter criado o primeiro Encontro Cultural de Laranjeiras e poder ver que ele fica mais forte a cada ano”, comentou.

Simpósio

Promovido pelo governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Simpósio reúne pesquisadores, gestores e agentes culturais para três dias de reflexão. “É importante a gente viver a cultura, mas também refletir, ler, trazer debates, estudando origens, estudando o momento atual, estudando o futuro e suas perspectivas e quais avanços temos de realizar”, afirmou a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Conceição Vieira.

Realizado desde 1975, o evento dispõe de espaços para oficinas, exposições, teatro, simpósio, cortejo folclórico, festival de música, artesanato, culinária e shows. O encontro enche as ruas históricas do município de cores e o público respira as manifestações culturais pelos quatro cantos da cidade. Toda a programação é aberta ao público e gratuita.

