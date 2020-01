CAPITÃO SAMUEL SE REÚNE COM COMANDO DA PM E AGENDA UMA ASSEMBLEIA

13/01/20 - 12:45:33

O deputado estadual capitão Samuel Barreto, se reuniu na manhã desta segunda-feira (13) com o Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe.

Durante a reunião, Samuel agendou uma assembleia que deverá contar com a participação das Associações Unidas e queira acontecer no próximo dia 16 de janeiro, às 11 horas. O encontro será realizado no próprio Comando da PMSE.

Sobre essa reunião, capitão Samuel explicou que “serão levados as reivindicações da classe para discutir com o comando para que seja criada uma pauta, em comum acordo entre comando, tropa e as entidades”, disse o deputado.