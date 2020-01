Condutores aprovam campanha do Samu sobre prevenção de acidentes e trotes

13/01/20 - 09:22:54

Eduardo Henrique Ribeiro estava conduzindo um veículo de passeio na Orla de Atalaia, na noite desta sexta-feira, 10, quando foi surpreendido pela blitz educativa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). “Achei interessante a ação que é fundamental para que as pessoas se conscientizem com relação às obrigações no trânsito. O Samu é imprescindível para socorrer as pessoas, é um serviço que luta pela vida.Trazer a educação no trânsito é necessário e eles fazem isso bem”. destacou o condutor.

A iniciativa da blitz teve como objetivo conscientizar os condutores sobre a importância da prevenção de acidentes e diversão segura. Estiveram envolvidos na ação as equipes de gestão e servidores administrativos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com parceria da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

A oportunidade permitiu que as equipes panfletassem, adesivassem veículos e conversassem com os condutores sobre medidas básicas de prevenção de acidentes. Temas como a importância do uso do cinto de segurança, de não dirigir ao beber, do uso de capacete pelos motociclistas e caronas, não usar celular ao volante, dar passagem para ambulância e das consequências que os trotes podem causar aos pacientes que precisam do atendimento pré-hospitalar foram dialogados com os condutores.

A turista que reside em Lauro de Freitas, na Bahia, Mírian Alves da Conceição, destacou o trote como um ponto fundamental tratado na campanha.”A blitz educativa é excelente, dialogar com a população sobre o cuidado com o outro e não passar trote é vital, porque o momento que você passa trote,atrapalha a possibilidade de outras pessoas serem salvas”, destacou.

Atualmente, cerca de 20% das ligações recebidas pela Central de Regulação de Urgência à qual o Samu é vinculado, são trotes, contou a superintendente do Samu, Karina Mendonça. “Procuramos fazer essa primeira ação no período de férias, em razão do aumenta dos trotes e para conscientizar sobre os acidentes. Queremos enfatizar a impotência de não passar trote para não atrapalhar o trabalho do Samu. Perdemos muito tempo indo atender uma dessas brincadeiras de mau gosto ao invés de prestar assistência a quem realmente precisa”, reforçou.

A campanha Sou Amigo do SAMU, não passo trote, foi iniciada em 2015, e desde então, já levou orientações para condutores de vários Bairros. “No dia a dia percebemos que os maus hábitos aumentam os acidentes, por isso estamos sempre realizando ações de prevenção. Além disso, na ação o condutor sai com um adesivo colado no veículo e isso faz com que ele possa lembrar ao olhar, a ter uma prática preventiva.”, disse o gerente do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, Ronei Barbosa.

José de Carvalho, passou pela blitz educativa e finaliza dizendo que as dicas do Samu acrescentam no dia a dia das pessoas. “Precisamos ter cuidado comas nossas vidas e com as dos outros. O trânsito é uma via de mão dupla, eu preciso seguir as regras e cuidar da minha vida, assim como o outro tem que cuidar da dele, para que tudo fique bem”, finaliza.

SES

Foto: Valter Sobrinho