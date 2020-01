Conselho de Psicologia garante representação no CEDM de Sergipe

13/01/20 - 13:03:14

O Conselho Regional de Psicologia da 19a Região participou na sexta-feira, 10, da assembleia que elegeu as instituições que comporão a nova gestão do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Sergipe (CEDM/SE).

O CRP19 foi reconduzido ao biênio 2020-2022, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), entre as entidades habilitadas representantes de classe. A psicóloga Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664) e Daiana Oliveira Azevedo (CRP19/1738) serão empossadas como Conselheira Titular e Suplente, respectivamente.

“Convidamos a fazermos uma representação ampliada com participação de psicólogas que se interessem pela pauta da agenda política dos direitos da mulher”, disse Drapala.

A solenidade de posse será realizada na sexta-feira, 17, às 9h, no auditório da Secretaria Estadual de Assistência, Inclusão e Trabalho.

Fonte e foto assessoria