Conservatório de Música de Sergipe abre inscrições para cursos de verão

13/01/20 - 15:25:36

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Conservatório de Música de Sergipe (CMSE) informa a abertura de inscrições para os cursos de verão da unidade. Estão sendo ofertadas 190 vagas distribuídas entre 12 cursos diferentes, entre os quais Improvisação e linguagem musical; Gêneros musicais aplicados à sanfona; Técnica vocal; Piano erudito; Apreciação Musical: uma viagem pelo mundo da música; e outros a serem conferidos no site www.cmse.com.br

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site a partir das 10h do dia 14 até às 18h do dia 16 de janeiro. Para se inscrever o candidato deverá acessar o link e na página de inscrição escolher o curso de verão que pretende cursar e preencher o formulário informando o nome completo, RG, CPF, data de nascimento e contatos 3. A inscrição e matrícula de candidatos menores de 18 anos deverão ser realizadas pelo seu responsável.

De acordo com o diretor da unidade, Heitor Mendonça, os Cursos de Verão do CMSE são uma oportunidade para as pessoas conhecerem o Conservatório, já que não há processo seletivo para ingresso. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição para tornar esse período de férias mais produtivo e musical. Os cursos de verão são uma forma de democratizar o acesso ao Conservatório que vem do maior processo seletivo registrado na história unidade, com mais de 2.500 candidatos inscritos para os cursos regulares. “Não temos condições de atender a toda demanda gerada pela comunidade sergipana, por isso estamos buscando constantemente formas de democratizar o acesso e oportunizar que cada vez mais sergipanos tenham acesso à educação musical de qualidade reconhecida que ofertamos em nossa instituição”, concluiu.

A convocação se dará por ordem de inscrição até o preenchimento das vagas, os candidatos inscritos e não classificados serão incluídos na lista de candidatos excedentes. O resultado será divulgado no dia 17 de janeiro. Para mais informações entre em contato com o Conservatório na Rua Boquim, 313 – Centro, Aracaju/Se; Telefone: (79) 3179-1875 ou pelo email [email protected]

Assessoria de Comunicação da SEDUC