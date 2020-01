CRIANÇA DE 7 ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADA POR ÔNIBUS COLETIVO EM ARACAJU

13/01/20 - 13:24:45

Uma criança de apenas 7 anos, morreu neste domingo (12) após ser atropelado por um ônibus do transporte público no Bairro Industrial, em Aracaju.

As informações são de que o menino foi socorrido e levado pelo próprio pai para a urgência psiquiátrica do Hospital São José e atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam no local, mas não resistiu e morreu.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e durante a noite foi liberado para o sepultamento.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) disse que aguarda posicionamento do departamento jurídico para se pronunciar sobre o acidente.