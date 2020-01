Deputado Dr. Samuel destina mais de R$ 1 milhão em emendas para Socorro

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) destinou mais R$ 1 milhão em emendas parlamentares liberadas para a saúde, educação, assistência social, infraestrutura, esporte, lazer e juventude, para o município de Nossa Senhora do Socorro. As emendas individuais foram apresentadas à Lei Orçamentária Anual (LOA), até o limite de 1% da receita corrente líquida (RCL) realizada no exercício anterior.

O hospital regional Zé Franco receberá R$ 294.000,00 para adequação da pediátrica e ala vermelha. A educação vai receber R$ 226.333,00 para reforma e adequação dos colégios estaduais Antônio Fontes Freire e Gilberto Freire. Para a infraestrutura, o deputado destinou R$ 226.333,00 para urbanização de vias públicas. Já o esporte, lazer e juventude, o valor é de R$ 190.000,00 para modernização da estrutura esportiva da praça da juventude. Na área de assistência social, o deputado concedeu R$ 83.168,00 para implantação de unidade de acolhimento.

Segundo o deputado, a emenda valoriza e fortalece o Poder Legislativo. “Esses recursos ampliam nossa atuação nas discussões e nas decisões mais relevantes do Estado, que envolvem o direcionamento dos recursos públicos em prol da sociedade sergipana, e amplia, quantitativamente e qualitativamente, a possibilidade de atender às necessidades sociais por meio de emendas parlamentares. Eu estarei fiscalizando para saber se o dinheiro está sendo destinado de forma correta. A população também precisa fiscalizar. Não somente esses recursos, mas todos do município”, frisou.

