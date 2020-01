IML: DOIS CORPOS FORAM ENCONTRADOS COM OS PÉS E MÃOS AMARRADOS EM ARACAJU

13/01/20 - 05:56:17

O Instituto Médico Legal (IML) e a criminalista foram acionados neste domingo (12) para recolher os corpos de duas pessoas que foram localizados por populares, nas proximidades da Avenida Euclides Figueiredo em Aracaju.

As informações são de que as duas vitimas estavam com os pés e as mãos amarrados e apresentavam sinais de corte com faca no pescoço.

A polícia civil vai investigar o crime.

Quem tiver alguma informação pode passar para a polícia através do 181 ou 190, que sua identidade será preservada.