Faculdade a distância ou presencial? Descubra qual a graduação ideal para o seu perfil

13/01/20 - 15:04:03

Em 2019, o ensino a distância superou o número de alunos na modalidade presencial em 52%.

O mês de janeiro é um período de colocar as promessas de final de ano em prática e uma delas é começar ou voltar a estudar. As opções de cursos são imensas e com a tecnologia cada vez mais a favor da educação, o ensino a distância cresce no Brasil. Essa modalidade permite a democratização da informação e o acesso ao ensino em todas as regiões do país.

A educação a distância em cursos superiores no Brasil, chegou a ultrapassar os 1,4 milhão de alunos calouros em 2019. Segundo a consultoria educacional Atmã Educar, esse número representa 52% em comparação a modalidade presencial, ou seja, os cursos EAD superaram os cursos presenciais. Por conta disso, as universidades estão investindo cada vez mais em tecnologia para dar todo o suporte necessário aos alunos.

O objetivo é dar as ferramentas ideais para que os alunos alcancem o seu melhor desempenho. A Unopar é um exemplo disso e hoje é a maior universidade de ensino a distância do Brasil. A instituição tem polos em todos os Estados, pelo qual o aluno tem acesso à notebooks e tablets, ou seja, ele pode estudar em casa ou se dirigir ao polo mais perto. A Unopar atua nesse ramo há mais de 40 anos e conta com 300 mil alunos.

As duas modalidades de ensino tem suas vantagens e desvantagens, por isso antes de escolher uma opção é importante fazer algumas reflexões. Esse é o processo para entender qual a modalidade, de fato, combina com o seu perfil.

Pense sobre o que você espera do curso

No curso EAD você terá mais autonomia e independência, pois o contato com outros alunos quase não existe. No curso presencial, você aprende de uma forma mais passiva, porém ao mesmo tempo dinâmica já que existem as discussões em sala de aula. As dúvidas são respondidas na hora, a infraestrutura é ampla, mas, ao mesmo tempo, as faltas significam conteúdo perdido e os horários costumam ser rígidos.

No curso online, você cria o seu ritmo, entretanto é importante estar ciente que a disciplina é indispensável para que o aprendizado de fato aconteça. Você pode decidir estudar pela manhã em um dia e no outro no período da noite. Mas, você tem essa disciplina?

Outro fator que faz a diferença para muitas pessoas é a distância do percurso até a universidade. O tempo gasto no trajeto pode ser cansativo e estressante, inclusive, após um longo dia de trabalho. Pode parecer simples, mas é importante fazer essa reflexão sobre como você se sente ao se ver nessa situação. Por isso que muitas pessoas apostam em universidades presenciais perto do trabalho, por exemplo.

Uma vantagem de optar por uma faculdade a distância é que elas costumam tem um valor mais acessível comparado com os cursos presenciais. Além de economizar com transporte e alimentação.

Não existe um modelo melhor do que o outro, mas aquele que se adapta melhor às suas necessidades. Disto isso, vale a reflexão sobre o seu momento, as suas expectativas, os seus recursos e o lembrete do que te motiva a continuar.

Por Aline Matos