Feira de Sergipe começa nesta terça-feira, dia 14 de janeiro

13/01/20 - 15:48:06

Evento prossegue até o dia 26, apresentando o artesanato e a cultura local

Começa nesta terça, no Parque da Sementeira, a XVIII edição da Feira de Sergipe. O evento irá reunir em um mesmo espaço centenas de artesãos, empreendedores criativos e artistas locais para divulgar seus trabalhos e apresentar aos sergipanos e turistas a riqueza e diversidade da cultura sergipana. As atividades acontecerão até o dia 26, sempre das 16 ás 21h, com entrada gratuita. A abertura oficial acontece ás 19h.

Lá serão apresentados os produtos criados por mais de 150 artesãos de diversos municípios, com destaque para a renda irlandesa, patchwork, palhas, madeira, bonecas em cabaça, ostras, cerâmica e o bordado. O público terá a oportunidade também de acompanhar uma vasta programação cultural, com apresentações diárias de pelo menos quatro artistas locais.

Nomes como Sergival, Chico Queiroga e Antônio Rogério, Zé Rozendo e Marluce, Joésia Ramos e Robertinho dos Oito Baixos, quadrilhas juninas e diversos grupos folclóricos mais uma vez animarão os milhares de visitantes que visitarão o Parque da Sementeira.

Esta edição da Feira conta com várias novidades. Uma delas é o Espaço Saber Fazer, local onde diariamente os artesãos poderão apresentar ao público o processo de criação dos seus produtos, facilitando a interação com os visitantes e ajudando a valorizar o trabalho desenvolvido por esses profissionais.

Uma outra inovação é o Espaço de Negócios Criativos, permitindo que designers, arquitetos, músicos e diversos profissionais que atuam no mercado da economia criativa possam divulgar seus trabalhos, receber clientes e gerar negócios.

Mais novidades

Entre as novidades também está o Estande Investe Turismo, com a comercialização da produção associada ao turismo criada por empreendedores das cidades de Estância, Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras e Canindé do São Francisco. No local serão expostos materiais em couro, tecidos, rendas, madeira que utilizam como referência a cultura sergipana e carregam a identidade de cada município.

Quem visitar o Parque da Sementeira terá acesso ao Espaço Sabores de Sergipe, uma área dedicada à exposição de produtos da agricultura familiar e itens típicos da culinária local, e ao Game Café, espaço criado para os fãs de jogos de tabuleiro, produtos de cultura pop e animes.

“A Feira de Sergipe se consolidou ao longo dos anos como a maior vitrine do nosso artesanato, abrindo um canal de divulgação e comercialização de produtos de milhares de profissionais. Buscamos também valorizar a nossa cultura, apresentando as nossas tradições e o talento dos artistas locais. Preparamos um grande evento e aguardamos a visita dos sergipanos e turistas que estão em nosso estado”, explica o diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral.

A estrutura montada no Parque contará ainda com uma Praça de Alimentação, com a presença dos empreendimentos que integram o Polo Gastronômico de Sergipe, e uma brinquedoteca. A Feira de Sergipe é realizada pelo Sebrae e conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, Empresa Municipal de Serviços Urbanos e Maíra Campos & Mônia Fonseca Arquitetura.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante