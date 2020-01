Fest Verão Sergipe lota hotéis e movimenta economia no Estado

13/01/20 - 09:39:12

Considerado um dos maiores festivais de música no pais, evento reúne artistas nacionais de peso como Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Bell Marques, Xady Avião e Léo Santana

O Fest Verão Sergipe, realizado entre os dias 21 de dezembro de 2019 e 25 de janeiro de 2020, movimenta o turismo e a economia local, sobretudo o setor hoteleiro e gastronômico. Para se ter uma ideia, no período de 17 a 19 de janeiro, os hotéis encontram-se com cem por cento de ocupação, um fato inédito nos últimos meses.

Durante as noites de Fest Verão Sergipe, quem aproveita também para faturar são os autônomos como proprietários de barraquinhas de lanches, água, estacionamento e taxi, que ficam espalhados pela região da festa. Lojas de roupas, sapatos e acessórios também são procuradas e aumentam as suas vendas nesse período. Ao todo são mais de 50 setores envolvidos indiretamente e mais de 4 mil empregos diretos gerados.

Realizado em locais e estruturas diferentes, o próximo dia da festa, 18 de janeiro, ocorrerá na Arena de Eventos (em frente ao RioMar Shopping), com mais de 12 horas de show. A programação terá início às 17 horas e seguirá até o amanhecer de domingo, prometendo agradar a todas as “tribos” com uma musicalidade diferenciada. No line up, Gustavo Lima, Léo Santana, Wesley Safadão, Luanzinho Morais, Xandy Avião, Mano Walter e Mariana Fagundes.

Considerado um dos maiores acontecimentos de música no país, o Fest Verão Sergipe emplaca a sexta edição, sempre inovando. No dia 18, que traz o slogan “Intense”, a ideia é surpreender o público com uma experiência única, a começar pela megaestrutura de som, iluminação e projeções. Confortável e com vários atrativos, o espaço será divido em pista, lounge e Camarote Aju – os dois últimos cercando as laterais do palco com passarela em formato de V.

As vendas de ingresso para curtir essa noite que promete ser inesquecível ocorrem na Central do Ticket, localizada no 1º piso do RioMar Shopping. Mais informações através do telefone (79) 3219-2069.

Serviço

Evento: Fest Verão Sergipe Intense

Dia: 18 de janeiro de 2020

Local: Arena de Eventos (em frente ao RioMar Shopping)

Data: 17 horas – abertura dos portões uma hora antes

Atrações: Gustavo Lima, Léo Santana, Wesley Safadão, Luanzinho Morais, Xandy Avião, Mano Walter e Mariana Fagundes

Vendas de ingressos: Central do Ticket, no RioMar Shopping

Fonte e foto Assessoria de Imprensa