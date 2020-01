Idoso é amordaçado, espancado e roubado dentro de casa

13/01/20 - 05:37:54

Um idoso viveu momentos de terror nas mãos de marginais na noite do último sábado (11), no interior do estado.

Segundo informações passadas por populares, homens encapuzados invadiram a residência do senhor Carlos Ladeslau, 80 anos, no município de Divina Pastora.

Na residência, os bandidos amordaçaram, espancaram e torturaram o idoso e em seguida os elementos levaram notebook, televisão e cerca de 4 mil reais, além de aparelho de som, celular e na saída, queimaram alguns objetos eletrônicos.

Após a ação criminosa, os bandidos saíram tranquilamente pela porta dos fundos e fugiram tomando rumo ignorado.

Quem tiver alguma informação pode passar para a polícia através do 181 ou 190, que sua identidade será preservada