Incêndio atinge um apartamento na Barra dos Coqueiros

13/01/20 - 13:44:42

Um apartamento localizado no conjunto Marcelo Deda, no município de Barra dos Coqueiros, pegou fogo no final da manhã desta segunda-feira (13).

As informações iniciais são de que uma criança estaria brincando com fósforos e acabou ateando fogo na cama de um dos quartos do apartamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores conseguiram controlar as chamas e evitaram que o fogo se propagasse pelo imóvel.

Embora o susto e muita movimentação, ninguém se feriu e houve apenas danos materiais.

Uma perícia será realizada no local para confirmar as causas do incêndio.

Foto grupo de WhatsApp PM2 INFORM