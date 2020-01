Jovem de 15 anos é espancado por supostos integrantes de torcida organizada em Aracaju

13/01/20 - 06:56:51

Supostos integrantes de torcida organizada fazem mais uma vitima na capital sergipana. Um jovem de apenas 15 anos, foi mais uma vitima de marginais, supostamente integrantes de torcidas organizadas em Aracaju.

O fato foi registrado no final da tarde deste domingo (12) e as informações passadas pela mãe da vitima são de que o jovem passava por uma rua nas proximidades do Batistão quando sofreu a agressão.

Ela conta que cinco homens pararam o carro que estavam e se aproximaram do jovem que estava vestido com uma camisa do Clube Sportivo Sergipe, que ele retornava da casa de um amigo e seguia para a sua.

Os elementos se aproximaram e ordenaram que ele retirasse a camiseta, porém antes que isso acontecesse, os homens começaram a espanca-lo.

Ainda segundo a mãe, além do espancamento, eles atingiram a cabeça do jovem com uma pedrada, o que provocou uma leão grave.

O jovem foi socorrido e levado às pressas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde será submetido a uma cirurgia, devido ao afundamento craniano.

Com informações do radialista Sandoval Noticias