MINISTRO DIAS TOFFOLI CUMPRE AGENDA NO TJ/SE E TRE/SE EM ARACAJU NESTA SEGUNDA

13/01/20 - 06:00:30

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Tóffoli, desembarcou no final da tarde deste domingo (12), no aeroporto de Aracaju, onde irá cumprir agenda na capital, nesta segunda-feira (13).

A agenda começa às 11:30 horas na sede do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE), onde o ministro Toffoli participa de uma sessão solene de outorga do Colar do Mérito Judiciário, onde será homenageado.

Em seguida, às 14:30h, Toffoli segue para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, onde participa de uma reunião com o presidente do TRE, desembargador José dos Anjos e depois recebe a medalha do Mérito Eleitoral.