POLICIAIS DO 7º BPM AGEM RÁPIDO E EVITAM HOMICÍDIO EM FEIRA DE LAGARTO

13/01/20 - 07:24:42

Uma ação rápida dos policiais militares do 7º BPM evitou que um homem fosse assassinado neste domingo (12) na feira localizada no Povoado Colônia 13, no município de Lagarto.

Os militares foram informados por populares que uma pessoa tentou agredir um colega e em seguida, foi até a residência em busca de uma faca para “resolver a contenda”.

Os Policiais Militares, chegaram no momento da confusão e detiveram o cidadão A.A.B., 35 anos, e o conduziram à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, onde prestou socorro à vítima, que não teve nenhuma lesão grave.

Com informações do sub-tenente Heliomarto Rezende