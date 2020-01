Priscila Carolynne interpreta Marília Mendonça no Sextaneja RioMar

13/01/20 - 15:38:22

O show acontece nesta sexta-feira, 17, às 19h, na praça de alimentação Mar

A temporada de música sertaneja do RioMar Aracaju segue nesta sexta-feira, 17, com o show especial Marília Mendonça por Priscila Carolynne, na praça de alimentação Mar, às 19h. O segundo Sextaneja promete embalar o público gratuitamente com os maiores sucessos da Rainha da Sofrência.

Interpretando Marília Mendonça, Priscila Carolynne irá animar o happy hour do shopping com canções, como ‘Supera’, ‘Todo mundo vai sofrer’, ‘Ciumeira’, ‘Bem pior que eu’, ‘Amante não tem lar’, ‘Como faz com ela’, ‘Apaixonadinha’, entre outros hits consagrados no mundo sertanejo.

A cantora sergipana, que já dividiu palco com diversos artistas renomados, como Saia Rodada, Samyra Show, Paulinha Abelha e Galã, alcançou a marca de mais de 1 milhão e meio de plays na plataforma digital Sua Música e mais 150 mil views no clipe Decisão – música de sua autoria – no YouTube, também em parceria com o Sua Música. No momento, Priscila se prepara para lançar um novo CD e clipe até o final de janeiro de 2020.

Sextaneja

O Sextaneja iniciou a temporada na última sexta-feira, dia 10, com o objetivo de animar seus visitantes com os maiores sucessos da música sertaneja, sempre às sextas-feiras, às 19h, nas praças de alimentação Rio e Mar. A primeira Sextaneja do RioMar foi um sucesso e contagiou o público com o talento e o jeito alegre da dupla sergipana, Beto e Sare, com o show ‘Especial Amigos’. Os cantores prestaram uma homenagem às principais duplas sertanejas do Brasil, como Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, e Zezé Di Camargo e Luciano.

Confira a programação:

Dia 17. Especial Marília Mendonça por Priscila Carolynne l

Praça Mar

Dia 24. Especial Maiara e Maraisa + Simone e Simara por Teca

Monteiro l Praça Rio

Dia 31. Especial Bruno e Marrone + Jorge e Mateus por Pedro

Henrique e Gabriel l Praça Mar

Da assessoria – Foto_Divulgação