Programa MIT Global Startups Labs estimula a criatividade dos estudantes

13/01/20 - 14:09:29

O artista plástico Cleber Tintiliano foi mentor de uma oficina de artes mesclando métodos de desenho acadêmico e livre

Com o objetivo de estimular a criatividade, além de unir a cultura local e a americana, os estudantes do Programa MIT Global Startups Labs participaram, na última sexta-feira, 10, de uma oficina de artes com o artista plástico Cleber Tintiliano. A programação teve início na última terça-feira, 07 e segue até o dia 30 com a apresentação dos resultados em um evento final denominado “Demo Day”.

“Esta primeira semana foi de familiarização dos alunos e a gente já percebeu que eles já se integraram bastante. São quatro semanas intensas de trabalho para este programa e fechamos a programação com workshop de criatividade para que possam desenvolver mais as ideias e formação da startup. Esse processo é muito importante para criar mais perspectiva”, comenta a assessora de Relações Internacionais, Stephanie Donald.

Egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unit, Tintiliano foi mentor de uma oficina de artes mesclando métodos de desenho acadêmico e livre. “Para mim é um privilégio muito grande, me sinto muito honrado porque a Universidade Tiradentes é meu lar. Estou muito feliz de ministrar esta oficina e trazer um pouco da minha experiência com a pintura de paisagem”, declara o artista plástico.

“Desenvolvemos um trabalho com o olhar dos alunos sobre a forma por meio do desenho, exercitando o trabalho manual e transferindo o que eles pensam e enxergam”, acrescenta.

O Global Startup é uma iniciativa multidisciplinar que promove o empreendedorismo tecnológico e as habilidades de desenvolvimento de software globalmente. O programa é gerenciado pelo MIT-Brasil e patrocinado pela Unit em parceria com o Tiradentes Institute, em Boston.

Além do artista plástico, o programa também recebeu Guilherme Lichand, eleito pela MIT Technology Review, em 2014, um dos brasileiros inovadores, TOP 10, até 35 anos.

Programação

Durante quatro semanas, os estudantes colocam em prática um cronograma de atividades que envolvem desde a ideia de negócio, identificação de mercado, desenvolvimento de aplicativo ou software e elaboração de um modelo de negócio.

O encontro foi realizado no Tiradentes Innovation Center. “Este espaço, o Tiradentes Innovation Center, tem como um dos objetivos fomentar o empreendedorismo e trazer este evento para cá, junto com uma das melhores universidades do mundo, é muito importante. O programa foi delineado pelo MIT utilizando metodologia própria para criação e desenvolvimento de startups”, salienta José Rabelo, CEO do Tiradentes Innovation Center.

Fonte e foto assessoria