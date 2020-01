Setor de Pediatria do Ipesaúde está à disposição dos beneficiários

13/01/20 - 13:10:21

Mãe de Luiz Eduardo de 3 anos, a beneficiária Clarice Florencio fala sobre sua experiência no setor pediátrico do Ipesaúde. “Já utilizo os serviços e sempre fui bem atendida aqui na pediatria. Meu filho tem excelentes profissionais à disposição. Além de ser muito tranquilo, o ambiente é agradável e o espaço para recreação é muito bom para as crianças”, disse.

Em 2019, a pediatria do Ipesaúde realizou mais de 7.887 atendimentos. Diversas especialidades estão disponíveis, como cardiologia pediátrica, pneumologia, gastroenterologia, além da rede de clínicas credenciadas e unidades próprias, que realizam atendimento em neurologia, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia.

O Setor fica localizado na sede da autarquia, na Rua Campos 177, Bairro São José, em Aracaju. Promovendo acolhimento para crianças e jovens até 12 anos e dispõe de um ambiente climatizado, acessível, com área para recreação, consultórios e fraldário. A marcação de consultas é realizada no próprio setor.

Para os atendimentos de urgência, o Ipesaúde dispõe de ala pediátrica no Serviço de Pronto Atendimento (SPA), na avenida Desembargador Maynard, anexo ao Hospital Cirurgia, em Aracaju.

