UFS DIVULGA EDITAL COM 1.650 VAGAS PARA CURSOS A DISTÂNCIA EM 13 POLOS

13/01/20 - 08:16:02

A Universidade Federal de Sergipe divulga edital com 1.650 vagas para o vestibular 2020 dos cursos de graduação na modalidade de educação a distância. As vagas distribuem-se nos municípios de Arauá, Carira, N. S. das Dores, Estância, Porto da Folha, Brejo Grande, Japaratuba, N. S. da Glória, Poço Verde, São Domingos, Colônia 13 – Lagarto, Propriá e São Cristóvão.

VISITE A PÁGINA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA DA UFS

As inscrições ocorrem, exclusivamente, via internet através da página da Comissão de Concursos e Vestibulares (CCV) no período de 10 de janeiro, a partir das 9h, a 17 de janeiro de 2010, até às 16h. Para efetuar a inscrição, é necessário, além do número do documento de identidade, o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá, no mesmo endereço eletrônico, imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento no período de 10 a 20 de janeiro, em qualquer agência do Banco do Brasil, no valor de R$ 40.

Isenção

A solicitação de isenção deverá ser efetuada na CCV, situada no campus de São Cristóvão, no período de 6 a 8 de janeiro de 2020, no horário das 7h às 12h e das 14h às 16h. Para efetuar a solicitação, o candidato deverá apresentar RG e CPF.

Atendimento para pessoas com deficiência

O candidato que necessite de condições especiais para a realização das provas deverá, no período de 10 a 20 de janeiro de 2020 (exceto sábado, domingo e feriado), no horário das 7h às 12h e das 14h às 16h, comparecer à CCV para esclarecer e comprovar suas reais necessidades, sob pena de não realizar as provas em condições especiais.

Para tal finalidade, o candidato deverá apresentar cópia da GRU, do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, do CPF, da cédula de identidade e do relatório médico emitido em 2019 ou 2020.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 8 de março, no campus de São Cristóvão, com início às 9h e duração máxima de 4 horas.

O vestibular compreenderá o seguinte elenco de provas: Português (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e uma Redação), Matemática, Geografia, Física, Biologia, Espanhol, Francês ou Inglês, Química e História. Terão complexidade que não ultrapasse o nível de escolaridade correspondente ao ensino médio.

Cada prova terá 5 questões objetivas de múltipla escolha com cinco alternativas de respostas (A, B, C, D e E) das quais somente uma estará correta. Cada questão terá o valor de 2 pontos. As questões serão elaboradas de acordo com os programas das disciplinas disponíveis no endereço eletrônico da CCV.

Detalhes sobre o sistema de cotas, confirmação de inscrição, cartão de identificação, relação de cursos por polo, dentre outros, acesse a página da CCV.

[email protected]