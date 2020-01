Vias em obras permanecem com alterações no trânsito nesta segunda, 13

13/01/20 - 05:03:54

A Prefeitura de Aracaju informa que, nesta segunda-feira, dia 13, devido às obras de infraestrutura do corredor Hermes Fontes, o trânsito nas avenidas José Carlos Silva, Adélia Franco e Hermes Fontes continuam com alterações.

Para organizar o trânsito e orientar os condutores, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nessas avenidas. O órgão recomenda a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos.

Corredor Hermes Fontes

Na primeira frente de trabalho, o serviço estará concentrado no sentido Sul (Centro/ Orlando Dantas) da avenida Hermes Fontes, no trecho entre a praça da Bandeira e a avenida Edélzio Vieira de Melo; no sentido contrário da via está formado um binário para a circulação dos veículos.

Na segunda frente, as equipes estarão no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) da avenida Adélia Franco, no trecho entre as ruas Manoel de Oliveira Martins e Dr. Gutemberg Chagas; com desvio no trânsito.

Já na terceira frente, o trabalho estará concentrado no sentido Norte da avenida José Carlos Silva, entre a rotatória do Conjunto Orlando Dantas e o antigo retorno próximo à rua João Batista Machado, onde o trânsito também está em sistema de binário.

Corredor Augusto Franco

A obra de infraestrutura continua concentrada na construção da nova ciclovia no canteiro central da avenida Augusto Franco, no trecho entre o cruzamento com as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves. Não há interdições na via.