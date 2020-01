Amor de Mãe- Lurdes descobre ligação de Gilberto com hospital de Betina. Médico mente para nordestina, que busca informações sobre Domênico

Gilberto não cede nem mesmo quando Lurdes mostra o atestado de óbito com o nome de seu filho. Nervoso, ele vai embora e pede que a babá não o procure mais. Inconformada, ela o segue com a ajuda de Magno e flagra o médico conversando com uma senhora. O irmão de Domênico se aproxima, ouve parte da conversa e faz uma foto da dupla.