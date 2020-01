Análise de folhas do ITPS recebe nota máxima em programa de qualidade da USP

14/01/20 - 14:36:13

Nota foi dada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP)

O serviço de análise de folhas, tecnicamente chamado de análise foliar, ofertado pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe (ITPS) recebeu nota máxima e obteve pela sexta vez o Certificado de Controle de Qualidade do Programa Interlaboratorial de Análises de Tecido Vegetal (PIATV), que é coordenado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP).

O Laboratório de Ensaios Inorgânicos do ITPS, que é o responsável pela análise foliar, participa anualmente do Programa Interlaboratorial. Apesar de conquistar o certificado de qualidade em todas as participações, esta é a primeira vez que ITPS obtém o conceito “A”, que é considerado a nota máxima.

“A participação no Programa Interlaboratorial possibilita que o ITPS garanta uma análise correta e confiável a seus clientes. O bom desempenho ao longo desses anos e agora o recebimento da nota máxima são a prova que o ITPS tem um diferencial de mercado, baseado na qualidade de suas análises, no aprimoramento de suas metodologias e na capacidade técnica dos seus colaboradores”, comenta a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby.

De acordo com a coordenadora do Laboratório de Ensaios Inorgânicos, Carolina Mangieri de Oliveira Prado, a avaliação é feita ao longo do ano, quando o Programa Interlaboratorial envia ao ITPS amostras de tecido vegetal de várias culturas. “As amostras chegam ao nosso laboratório sem nenhum tipo de identificação. A partir de então, realizamos as análises de macro e micronutrientes e enviamos os resultados nos prazos estabelecidos. Para que possamos obter a aprovação, nossos resultados têm que estar dentro de uma faixa de porcentagem de acerto. Somente os laboratórios que obtém conceito A ou B, têm direito a um certificado de aprovação e ao uso dos selos de qualidade”, detalha.

Com a aprovação no Programa Interlaboratorial, o Laboratório de Ensaios Inorgânicos do ITPS receberá um Certificado de Controle de Qualidade, e a partir de então, todos os resultados de análise foliar – emitidos pelo Instituto em 2020 – terão um selo de qualidade para o biênio 2018-2019.

Análise foliar

A análise foliar é um procedimento que permite avaliar o estado nutricional das plantas e que, aliado à análise de fertilidade do solo, serve de ferramenta aos agricultores para melhoria da produtividade da lavoura. O ensaio, que pode ser aplicado a todas as culturas, oferece dados para correção, por meio de adubação, de possíveis excessos ou deficiências no estado nutricional das plantas.

Em Sergipe, o ITPS é a única instituição pública que oferta o serviço à população. Para obter informações relacionadas à coleta da folha e valores dos serviços, o cidadão deve utilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente do ITPS por meios dos números (79) 3179-8087 e 8080 ou se dirigir à sede da instituição, que fica na rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, Aracaju.

Por Verlane Estácio