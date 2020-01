CAPITÃO DIALOGA COM O ESTADO PARA CONVOCAÇÃO DE POLICIAIS PENAIS

14/01/20 - 15:02:26

Na manhã desta terça-feira, 14, o deputado estadual Capitão Samuel se reuniu com os aprovados no concurso público para Polícia Penal do estado de Sergipe, onde a pauta foi convocação.

Em seguida o parlamentar foi recebido pelo secretário estadual de justiça, Criatiano Barreto, onde dialogaram em busca de uma resposta para dar celeridade à convocação. A expectativa é de que até fevereiro aconteça o chamamento de todos aqueles que a lei permitir serem chamados através do número existente na lei atualmente.

Vamos solicitar que o governador encaminhe um projeto de lei abrindo mais 350 vagas para policiais penais. Desta forma dará a oportunidade do secretário convocar todos os aprovados no concurso e ter condições de abrir o presídio semiaberto em Areia Branca, que estará pronto no mês de fevereiro. Esta que é uma demanda de necessidade do estado.

Segundo o Capitão Samuel esta luta vem acontecendo desde a realização do concurso. “Todas as vezes que conversamos com o Governador Belivaldo Chagas ele demonstrou boa vontade com os aprovados e com o sistema penal. Não tenho dúvidas de que em breve teremos o retorno dele se pronunciando e dando uma solução para estas questões”, declara.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria