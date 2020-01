Edvaldo exonera Bittencourt. Camilo, filho do deputado João Daniel, volta à suplência

14/01/20 - 16:46:39

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (sem partido), acatou o pedido feito pela direção do PCdoB e exonerou nesta terça-feira (14), do cargo de secretário Municipal de Assistência Social, o vereador Antônio Bittencourt.

Nas redes sociais, Edvaldo disse que “acabei de receber pedido de exoneração do secretário da assistência social, professor Bittencourt. Enquanto esteve à frente da secretaria, conseguiu estabelecer processo internos importantes no trabalho por aqueles que mais precisam”, disse Edvaldo.

Edvaldo Nogueira disse ainda que “foi uma decisão do seu partido, PCdoB, de que ele retornasse para o seu mandato como vereador na Câmara de Aracaju. Não era algo que esperávamos acontecer imediatamente, pois contava com sua presença na sequência do planejamento estabelecido na assistência”, explicou o Prefeito.

Ainda sobre a exoneração de Bittencourt, o Edvaldo afirmou que “respeito a decisão e agradeço imensamente a este companheiro de longa data, que tenho certeza que seguirá atuando fortemente em consonância com nossa gestão”.

Partido dos Trabalhadores perde espaço na CMA – o pedido do PCdoB para que o professor Bittencourt retornasse, aconteceu após o PT decidir pela pré-candidatura de Márcio Macedo para a prefeitura de Aracaju.

Com isso, o PT volta a ficar sem representante na Câmara Municipal de Aracaju e, Camilo Lula, filho do deputado federal João Daniel (PT), volta à condição de suplente.

Camilo assumiu o mandato após acordo e, para isso, Bittencourt pediu licença e assumiu a assistência social.