Escritor sergipano lança livro e destina parte do valor da venda para Lar de Zizi

14/01/20 - 05:45:17

“Doce e surpreendente encontro” é um livro de poesias com 70 poemas que abordam amor, paixão, perda, dor, saudade, política, alienação social, desejos, sexo, entre outros temas.

Você adquire o livro do poeta sergipano, José Denivaldo dos Santos, que lança o seu primeiro trabalho e, alem disso, estará ajudando o Lar de Zizi, já que metade do valor da venda de todos os exemplares, e que custa apenas valor do livro é de R$ 20,00, será revertido a essa instituição sem fins lucrativos que assiste a 80 crianças carentes.

