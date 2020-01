Ex-prefeito de Riachão Laelson Menezes diz que há chances de ser candidato

Laelson Menezes, homem que marcou como gestor da cidade de Riachão do Dantas-SE está de volta aos holofotes e debates políticos. Confira com exclusividade a entrevista que ele nos concedeu, onde fala do cenário atual do município e de uma possível candidatura a prefeito este ano ano, já que seu nome encontra-se limpo no Tribunal de Justiça Eleitoral.

Muitos riachãoenses ao ouvir o nome Laelson Menezes tem saudades de quando o senhor era prefeito, as pessoas citam tempos prósperos, muitos eventos e uma cidade movimentada. Como é saber que está guardado com carinho no coração do povo de Riachão?

Melhor presente para um político é está no coração do povo. Isso acontece quando somos político para acrescentar na vida das pessoas não para tirar da vida das pessoas . Esse é o ser político que acredito . Chega da política para poucos, menor e cheia de corrupção.

Como o ex-prefeito e experiente gestor avalia esse início de mandato de Simone Andrade(PCdoB)?

Prefiro não dar opinião por ser contrário à essa linhagem política que vi retornar para Riachão. Todos com os mesmos propósitos . Mesma maneira de administrar. A velha política que levou Riachão a tantos atrasos.

Nas eleições do ano passado, o que o senhor acha que determinou a vitória da atual prefeita?

A enganação, as falsas promessas, forças políticas do governo do Estado. E infelizmente a maioria do povo que se deixou enganar. Voltou o velho filme . Agora provem de suas escolhas. Terão em breve oportunidade de avaliar novamente.

Este ano é de eleição e o que comenta-se é que Laelson Menezes poderá disputar as eleições. Como está a atual situação do ex-prefeito junto ao Tribunal Superior Eleitoral?

Na minha certidão de crimes eleitorais nada consta inclusive estou te enviando em anexo. Como sabes fui caçado por um irmão ter colocado um ônibus em um evento no meu segundo mandato . Mas de mãos limpas . Estarei sempre ao lado do meu povo.

Caso tudo ok na documentação, Laelson Menezes irá mesmo disputar para prefeito?

Creio que o mais importante em tudo isso é meu bem querer ao povo dessa terra que construir pontes de bem comum para todos com carinho , igualdade, lealdade e respeito.

Estarei junto aqueles que acreditam em um Riachao diferente com políticas públicas igualitárias. Os que desejam saúde de qualidade, educação melhorada em todos os seus aspectos, pagamento em dia, cidade limpa, ou seja querem progresso e não retrocesso.

O povo já provou do nosso jeito humano e respeitoso de administrar, onde tenho certeza está na lembrança de todos que vivenciaram na nossa gestão políticas públicas sendo implantadas e respeitadas.

O que o povo de Riachão pode esperar do seu agrupamento para este ano?

Esperem o abraço e a lealdade de Laelson, Gerana e Manuela. Bem como dos futuros candidatos a vereadores do nosso grupo.

Avante Riachão.

Considerações finais

Aos amigos de Riachão afirmo que nunca desistirei de ver nossa cidade novamente em Boas Mãos.

