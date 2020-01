FUNASA VIABILIZA RECURSOS FEDERAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

14/01/20 - 14:22:29

No dia 4 de dezembro de 2019 a Fundação Nacional de Saúde publicou, no Diário Oficial da União, portarias para o financiamento de obras de Sistema de Abastecimento de Água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, melhorias sanitárias domiciliares e construção de casas, que serão executadas com recursos da Programação do Orçamento de 2020.

Em Sergipe 19 municípios, além do Consócio de Saneamento do Baixo São Francisco, adiantaram os seus projetos e enviaram as propostas por meio do sistema SIGA, até a data limite, 27 de dezembro.

Desde a publicação da portaria a Superintendência da Funasa em Sergipe realiza um ciclo de reuniões, presididas pela superintendente Drª. Luiza Ribeiro, juntamente com engenheiros da instituição para orientar gestores e técnicos dos municípios cadastrados para as obras de saneamento.

Estão cadastrados os seguintes municípios: Moita Bonita, Poço Verde, Indiaroba, Nossa Senhora das Dores, Porto da Folha, Santa Rosa de Lima, Tobias Barreto, Monte Alegre, Umbaúba, Pedra Mole, Simão Dias, Tomar do Geru, Maruim, Cristinápolis, Carmópolis, Riachão do Dantas, Campo do Brito, Gararu e Lagarto.

Foto assessoria

Por Daniela Domingos