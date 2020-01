Governo do estado divulga resultado final do PSS de Libras

As vagas foram distribuídas entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e suas Diretorias Regionais de Educação (DEA/DRE’s); e o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS)

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), divulga o resultado final da Seleção Pública Simplificada (PSS), nº 04/2019, para os cargos de Instrutor, Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As vagas foram distribuídas entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e suas Diretorias Regionais de Educação (DEA/DRE’s); e o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS).

A remuneração mensal para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras (com formação de nível médio) é de R$ 1.700,00; para o cargo de Tradutor e Intérprete (com formação de nível superior) o valor corresponde a R$ 2.500,00. Para o cargo de Instrutor (com formação de nível médio) a remuneração equivale a R$ 1.700,00 e para o cargo de Instrutor (com formação de nível superior) o salário é R$ 3.000,00.

A lista está disponível em https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/14-Resultado-Definitivo.pdf

Seleção

Ao todo foram ofertadas 155 vagas, dentre as quais 129 vagas para Tradutor e Intérprete de Libras – ensino médio (53) e formação superior (76) – , e 26 vagas para instrutor de Libras – ensino médio (13) e formação superior (13) – , com carga horária mensal de 30 horas semanais, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado.

O processo seletivo foi dividido em duas etapas: comprovação do pré-requisito/escolaridade para exercício do cargo, de caráter eliminatório e regulamentado no edital, e a segunda etapa com a avaliação de provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório.

O prazo de vigência da seleção será de um ano contado da data da publicação do Resultado Definitivo no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado mais um ano.

Foto Maria Odilia

ASN