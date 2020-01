HOMEM MORRE APÓS COLIDIR MOTOCICLETA FRONTALMENTE COM UM CAMINHÃO

14/01/20 - 06:03:40

Os acidentes automobilísticos continuam aumentando o índice de mortes violentas em Sergipe. Desta vez, o acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (14) no trecho da BR-101 localizado entre os municípios de Cedro de São João e Própria e deixou uma vitima fatal.

As informações são de que Manoel Elso Vieira da Fonseca Junior, 29 anos, residente no povoado São Vicente, em Própria, colidiu frontalmente a motocicleta com um caminhão e acabou morrendo no local.