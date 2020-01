LUCIANO BISPO APOIA A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL EM ITABAIANA

14/01/20 - 12:53:45

O deputado estadual, presidente da Casa Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), participou no auditório da Diretoria Regional de Educação (DRE-03), no município de Itabaiana, de reunião para tratar da implantação de uma escola em tempo integral no maior colégio púbico do interior sergipano, o Colégio Estadual Murilo Braga.

Na oportunidade, o deputado Luciano Bispo apoiou a iniciativa da implantação da escola integral por entender que a Educação é uma das áreas mais essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade, além de beneficiar os alunos com uma melhor qualidade de ensino.

Participantes

Volumosa, a reunião contou com representantes de várias instituições e associações da cidade de Itabaiana, além de vereadores da câmara municipal de Itabaiana, alunos, professores, coordenadores e da diretoria do Colégio Murilo Braga. Reunião ocorreu dia 8, quarta-feira.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto:Divulgação Instagram