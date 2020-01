Marcio comunica pré-candidatura à prefeitura a Lula e Haddad. Os dois virão a Aracaju

14/01/20 - 22:07:38

Por Diógenes Brayner

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Aracaju, Marcio Macedo, esteve nesta terça-feira (14) com o ex-presidente Lula e com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Conversou com os dois sobre a decisão do partido em lançar candidatura própria na Capital. Segundo Marcio, o ex-presidente Lula ficou “muito feliz e animado” e já avisou que viria a Aracaju para dá força à sua candidatura.

O encontro com o ex-presidente aconteceu no Instituto Lula, em São Paulo e ouviu dele orientação para fazer um debate sobre o trabalho realizado pelo ex-prefeito e ex-governador Marcelo Déda em Aracaju e em Sergipe, assim como tudo que fora realizado pelo próprio Lula e Dilma Roussef quando presidentes da República.

A preocupação maior do ex-presidente era pela unidade do partido e perguntou a Marcio Macedo sobre o senador Rogério Carvalho e pela vice-governadora Eliane Aquino. Marcio disse que fora uma decisão sem qualquer problema de ordem partidária e que o PT se manteria unido em Aracaju.

Vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, depois de estar com o ex-presidente Lula, foi à casa de Fernando Haddad, com quem jantou e também comunicou de sua pré-candidatura a prefeito da Capital sergipana. Haddad colocou à sua disposição assessores e anunciou que viria a Aracaju durante a campanha.

Fernando Haddad se comprometeu em participar da formatação da administração municipal para ajudar no projeto de Marcio Macedo, que ficou muito animado com a receptividade tanto de Lula quanto de Haddad à sua pré-candidatura.