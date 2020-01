Marcos Aurélio: “Ensinar os jovens a empreender e construir seus resultados”

Esse é o projeto que o administrador, Radialista, Coach de desenvolvimento pessoal (formado pelo Instituto Kaercher), Marcos Aurélio, está construindo em Aracaju. Para ele, “o problema do desemprego e a desesperança dos jovens e adolescentes é muito grave e precisa de uma ação concreta do Poder Público, somado a toda sociedade”.

Segundo Marcos Aurélio, o projeto será construído através da educação de base. “É nessa fase do ser humano que ele está formando a sua identidade. Os adolescentes e os jovens precisam receber uma carga de conteúdo profissional sobre empreendedorismo, com a responsabilidade de profissionais habilitados que irão prepará-los para os desafios da vida”.

A ideia do projeto surgiu “a partir da convivência diária de pessoas que nos procuram em busca de emprego, com salário fixo, e nas conversas, descubro que elas não possuem nenhuma visão sobre o que é empreender, construir seus próprios resultados, sem que precisem depender de outros, na relação patrão-empregado”, Marcos deixou bem claro que não é contra o empresário, “ao contrário, as forças precisam se somar, quem tem capital, deve olhar para quem tem o talento e investir na busca de soluções”.

Segundo o atual direto de comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe, já há um grande número de participantes. “Pessoas de todas as áreas, amigos e amigos dos amigos que estão se somando, trazendo suas experiências e ajudando-nos dentro das suas possibilidades. Estamos muito confiantes nos resultados que alcançaremos”, finalizou Marcos Aurélio.

Para participar é muito simples, basta entrar em contato, através da rede social Instagram, no perfil de @marcosaurelio23 e mandar seu contato via mensagem.

Além de construir o projeto que será implantado na rede de ensino público, ajudando a melhorar a imagem da Educação Pública, o grupo também está atuando no apoio às famílias que demonstram interesse em participar, mas que precisam de orientação.