Mel Lisboa posta fotos de biquíni direto de Alagoas e brinca: “Me sinto pronta para jobs de: moda praia”. Atriz escreveu uma legenda bem humorada para compor a postagem feita no Instagram

14/01/20 - 00:36:50

O verão chegou com tudo para Mel Lisboa e a atriz está aproveitando a oportunidade e a agenda livre para curtir dias de sol e mar na Praia Das Conchas, em Barra de São Miguel, Alagoas.

No Instagram, em plena segunda-feira (13.01), a loira compartilhou uma sequência de fotos onde aparece renovando o bronzeado de suas curvas com um biquíni estampado de hot pant, cabelos ao vento, livre de maquiagem e com um copo na mão.

Na legenda, brincou: “Me sinto pronta para jobs de: moda praia / bebidas variadas / tinta de cabelo / ou para o que mais acharem conveniente”.

A estrela de 37 anos também aproveitou para comemorar a chegada do marido, Felipe Roseno (responsável pelos cliques), ao destino nordestino. “Ele chegou”, escreveu nos Stories com uma foto ao lado do amado.

Fonte/Foto: globo.com