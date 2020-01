PADRE INALDO VOLTA A AFIRMAR QUE RECEBEU SOCORRO COM DÍVIDA DE R$ 200 MILHÕES

14/01/20 - 10:02:11

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo, anunciou na manhã desta terça-feira (14) uma série de obras que serão realizadas no município. Inaldo disse que gosta de trabalhar e que “isso a população observa, porque o que o socorrense quer é o benefício, e isso nós entregamos”, disse o prefeito.

Durante a entrevista concedida ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre, Padre Inaldo disse que “hoje eu tenho a felicidade de dizer que a nossa administração entrega obras que fazem realmente a diferença nas vidas das pessoas. No Conjunto Jardim, por exemplo, teremos uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que estará disponível 24 horas, melhorando a saúde das pessoas. No entanto, a cobertura do canal, que é uma reivindicação antiga dos moradores, é uma obra extremamente comemorada. Isso para mim é uma alegria sem tamanho”, explicou Inaldo.

O prefeito falou também sobre ataques que estaria recebendo, afirmando que “eu gosto mesmo é de trabalhar. Quem me conhece sabe meu jeito. Eu faço. Não sou de ficar dando ouvidos a quem fala mal, muito menos ficar escrevendo coisas em redes sociais. Isso a população observa, porque o que o socorrense quer é o benefício, e isso nós entregamos”, desabafou o prefeito.

Ao final da entrevista, o prefeito Inaldo voltou a comentar sobre a dívida herdada da administração anterior e que, segundo ele, foi de aproximadamente R$ 200 milhões. “O que posso dizer é que quando eu cheguei recebi a gestão com uma dívida de aproximadamente 200 milhões, montante este que precisei negociar junto aos fornecedores e parcelar, para que pudéssemos iniciar as melhorias que hoje estão sendo reconhecidas pela população. Foi uma situação complicada, mas que com muito trabalho e persistência conseguimos superar para hoje escrever uma nova história em Socorro”, concluiu o prefeito.