Pagamento do IPTU em cota única pode ser feito até esta quarta, dia 15

14/01/20 - 12:38:37

O prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Aracaju em cota única se encerra nesta quarta-feira, dia 15. Entregues desde o último dia 30 de dezembro, os carnês podem ser pagos de uma vez, com desconto, ou de forma parcelada.

No caso da opção pela cota única, pode-se aplicar abatimento de até 7,5%, excetuando os casos em que há débitos com o município, o que possibilitará um desconto de 2,5%.

Já para os que decidirem pagar de forma parcelada, a data de vencimento inicial será dia 5 de fevereiro e, nos meses subsequentes, sempre no dia 5 ou no primeiro dia útil. Nesse caso, como nos anos anteriores, o IPTU poderá ser pago em até dez parcelas, cujo valor não poderá ser inferior a 93 reais.

Além da distribuição dos carnês pelo correio, já está disponível, desde o dia 1º de janeiro, a impressão do carnê no site da Prefeitura de Aracaju, na área do Portal do Contribuinte, para facilitar o acesso da população.

Nos casos de isenção, ampliados em abril do ano passado a partir de lei proposta pela atual gestão municipal, enquanto a Prefeitura não conclui as análises, continuam mantidas as do ano passado. A nova lei estabeleceu que as pessoas que têm renda de até dois salários mínimos e imóveis avaliados em até 160 mil reais também são contempladas com o benefício da isenção, o que deverá totalizar 50 mil imóveis isentos.

Foto: André Moreira

Por Tirzah Braga