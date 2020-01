PM prende 3 elementos suspeitos furto e desmanche de moto

14/01/20 - 16:13:16

Policiais do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam na manhã desta terça-feira (14) três homens suspeitos de roubo e desmanche de motocicletas no município de Nossa Senhora do Socorro.

Eles foram presos após uma denúncia anônima de que uma moto modelo Falcon estava sendo desmanchada em um matagal, ao lado de um campo de futebol, no Povoado Estiva, em Nossa Senhora do Socorro.

Os militares, de posse das informações, agiram rápido e conseguiram encontrar a motocicleta já desmanchada e pronta para a venda de peças. Dois indivíduos que estavam próximo ao local foram abordados e acabaram indicando um terceiro elementos como o autor do fato. Ele foi localizado e foi detido próximo de sua residência.

O trio foi levado para a Central de Flagrantes. A polícia procura ainda um quarto suspeito.