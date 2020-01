População deve denunciar o vandalismo contra sinalizações

14/01/20 - 13:05:01

As sinalizações de trânsito são fundamentais para a organização e segurança do tráfego. Por este motivo, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju tem intensificado a instalação desses itens em vários pontos da capital. Em 2019, por exemplo, o órgão instalou mais de 690 sinalizações na cidade. Porém, as placas verticais têm sido alvo, constantemente, de vandalismo, o que prejudica a orientação dos condutores, a mobilidade urbana e também os cofres públicos.

Nesta semana, uma placa de sinalização instalada na rua João Géniton da Costa, no novo retorno na avenida Tancredo Neves, no bairro Jabotiana, foi danificada. A sinalização foi recolhida pela SMTT e uma nova placa já foi instalada. O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, ressalta que, além dos prejuízos, atos de vandalismo contra as placas causam perigo ao trânsito.

“Uma via sem a sinalização adequada pode causar graves acidentes no trânsito. Na ocorrência da Tancredo Neves, por exemplo, a base que sustentava a placa foi arrancada e a sinalização ficou no chão. Recolhemos, fizemos os reparos e uma nova placa foi colocada”, disse. Este ano, a SMTT registrou também vandalismos contra placas em vias do bairro Siqueira Campos, Coroa do Meio, Centro, Atalaia e avenida Beira Mar.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, pede a colaboração da população para que atos como este sejam denunciados. “A Prefeitura de Aracaju vem intensificando a instalação das sinalizações para dar mais organização e segurança ao trânsito, mas, infelizmente, as placas ainda são alvo de vandalismo. Lamentamos esses atos contra o patrimônio público e pedimos que a população colabore, fazendo a denúncia”, declara.

O cidadão que presenciar este tipo de atitude pode fazer uma denúncia anônima para a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), pelo telefone 151. Quem encontrar uma placa danificada pode também comunicar à SMTT pelo Disque Trânsito 118.

Informações e foto SMTT