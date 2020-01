PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO AUTORIZADA DEPOSITAR 13° DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

14/01/20 - 05:11:40

O Secretário de Administração de Tobias Barreto, Júnior de Diógenes, anunciou no início da tarde desta segunda-feira (14) ao vivo, na rádio Luandê FM, a notícia que todos os servidores municipais da Educação aguardavam.

O Tribunal de Justiça de Sergipe permitiu que a Prefeitura de Tobias Barreto deposite o décimo terceiro devido aos professores e demais servidores da Educação, que foi estagnado pela omissão da Câmara de Vereadores.

As atitudes da bancada de Oposição vinham prejudicando os servidores. Além de terem votado o orçamento de 2020 com uma suplementação de 1% (quando a média nos últimos anos era de 80%) e alguns travamentos, esses mesmos vereadores da Oposição sugeriram que a Prefeitura pagasse o décimo de forma parcelada (com recursos próprios).

Entretanto, os vereadores da Situação seguiram firmes lutando junto à Gestão em defesa da categoria e hoje a Justiça foi feita. Ficou claro para a população que a Prefeitura tinha verba em caixa, queria pagar, mas se encontrava engessada pela Câmara.

“Foi necessária uma decisão judicial para resolver uma questão que, com bom senso por parte dessa Oposição, já teria sido sanada. Mas o mal nunca vence o bem, e agora o Executivo poderá efetuar os depósitos, seguindo as ordens legais, ou seja, via depósitos judiciais”, frisou Diógenes Júnior.