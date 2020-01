Prefeitura e Senai ofertam mais de 50 vagas em cursos de capacitação

14/01/20 - 15:51:35

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, em parceria com a Federação Nacional das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. As vagas são destinadas aos moradores do bairro 17 de Março e a iniciativa faz parte do “Projeto de Interiorização”, do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai), que oferta, gratuitamente, cursos técnicos para os municípios sergipanos.

Cerca de 50 vagas devem ser preenchidas, nos cursos de Auxiliar de Eletricista, Eletricista Automotivo, Produtor de Derivados do Leite, Produtor de Embutidos e Defumados e Cortador e Costurador de Peças Íntimas. As ofertas de qualificação profissional estão distribuídas em oito turmas com carga horária de 160 horas. Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental.

Segundo o secretário da Assistência Social, Antônio Bittencourt, a parceria visa capacitar e estimular o ingresso dos usuários das políticas públicas de Assistência Social ao mercado de trabalho. “A secretaria está sempre buscando alternativas para fazer com que o seu público saia da situação de vulnerabilidade social. Acreditamos que esses cursos serão importantes para que os participantes tenham uma formação complementar, ingressem no mercado e, consequentemente, estejam cada vez mais distantes de estarem vulneráveis socialmente”, explica.

As inscrições devem ser feitas nesta quarta e quinta-feira, dias 15 e 16, de 8h30 às 11h30 e de 14h às 16h30, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Maria Diná de Menezes, no bairro 17 de Março.

As aulas iniciam no próximo dia 22 de janeiro, na Unidade de Qualificação Profissional da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), também no 17 de Março.

Confira a documentação necessária:

Maiores de 18 anos:

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

Comprovante de residência recente (no mínimo cinco meses);

Comprovante de escolaridade (em caso de declaração, só serão aceitas com menos de 30 dias de sua emissão).

Menores de 18 anos:

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

Comprovante de residência recente (no mínimo cinco meses);

Comprovante de escolaridade (em caso de declaração, só serão aceitas com menos de 30 dias de sua emissão);

Cópia do RG e CPF do responsável (em caso de ser os avós, xerox da certidão de nascimento do aluno).