REPRESENTANTES DA ASSIMUSP SÃO RECEBIDAS PELO COMANDANTE DO CBM/SE

14/01/20 - 06:33:04

Representantes da Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (ASIMUSEPSE), foram recebidas na tarde desta segunda-feira (13) em audiência pelo Comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe coronel Gilfran Mateus.

A ASIMUSEPSE apresentou demandas das mulheres daquela instituição além de propor parceria para diversas atividades visando ampliar as políticas públicas para a gestão da caserna .

A presidente da associação Sub Ten Elisângela relata que essa audiência é uma continuidade das séries de visitas aos gestores , que outrora fora feita com o comandante da PMSE e agora na sequência com o comandante do CBMSE, visando reiterar propostas de parceria e alinhar novas ações, além de discorrer sobre situações pontuais que vem ocorrendo naquela instituição. Para a vice presidente Sgt Svetlana ,foi muito proveitoso o encontro, ela afirma que saíram esperançosas na resolutividade das questões e na implementação das propostas sugeridas.

Ascom Asimusep