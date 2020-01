Se as eleições fossem hoje

14/01/20 - 00:17:44

Diógenes Brayner – [email protected]

A decisão do Partido dos Trabalhadores começa a ser bem assimilada por todo o bloco que dá sustentação a Belivaldo Chagas (PSD) e ao prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido). Membro da cúpula do PT e o grupo de Edvaldo Nogueira não se toleravam e havia uma sinalização clara de que a melhor saída seria exatamente a “porta da frente”. Tanto o partido quanto os apoiadores de Edvaldo fazem avaliações que favorecem seus lados, mas – no fundo – foi bom para o dois, porque não cabiam em um único palanque.

Não dá para avaliar ainda quem saiu ganhando ou perdendo. Naturalmente que isso vai depender da força eleitoral que tem tanto o PT quanto os partidos de apoio ao prefeito. Numa visão ampla, as lideranças diretamente ligadas ao lulismo vão seguir em frente e apoiar a pré-candidatura de Marcio Macedo – o partido sempre teve esse caráter. Mas não será difícil que eleitores casuais de nomes filiados ao PT permaneçam com Edvaldo. Tudo, lógico, vai depender das causas que levaram a essa decisão de tentar vôo próprio.

Ninguém em Sergipe desconhece, principalmente os políticos, do desgaste da sempre boa relação entre Edvaldo Nogueira e o Partido dos Trabalhadores. Isso provocou esse afastamento de uma convivência que teve início em 2000, quando Marcelo Déda disputou a Prefeitura de Aracaju, tendo como vice Edvaldo Nogueira. Manteve-se em 2004 e assumiu o mandato para Déda disputar o Governo em 2006. Em 2016, quando houve a inversão – Edvaldo eleito prefeito e o PT, através de Eliane Aquino, vice – a antipatia mútua começou.

O prefeito Edvaldo Nogueira e a vice-prefeita Eliane Aquino não cabiam no mesmo espaço administrativo e, embora não fosse divulgado, os dois conseguiram uma convivência difícil, mas sem perder a sensatez. O melhor que aconteceu para os eles foi Aquino ser a companheira do governador Belivaldo Chagas (PSD), também como vice. O clima é de absoluto respeito, mas não é assim tão cem por cento. Melhorou muito nos dois últimos meses e deve-se manter em bom nível, até para não revelar dissidência mais abrangente e inconveniente, em razão desse quadro atual, para que não se reflita em 2022.

As avaliações são de que o pleito deste ano em Aracaju ainda pode provocar surpresas. É quase unânime a previsão de que as composições de oposição, que vão ao palanque em outubro, estão disputando vaga para o segundo turno. A aliança que apoia Edvaldo e o trabalho que ele realiza na cidade como um todo, o colocam provável eleito, com chance de já acontecer no primeiro domingo do mês. Não se percebe uma convicção sobre isso, mas dois dedos a mais de certeza. Os demais prováveis candidatos podem polarizar na disputa por uma posição no resultado parcial, enquanto o atual prefeito deve manter uma campanha de exposição do que realizou na atual administração.

Lógico que pode ocorrer algum acidente de percurso, mas essa é a tendência natural se as eleições fossem hoje.

Bom para os dois?

O lançamento de candidato próprio do PT a prefeito de Aracaju, o que cria dificuldade no bloco do Governo como o todo, inunda o noticiário em todo o Estado.

*** Os comentários são de que o PT tem problemas com Edvaldo Nogueira e não iria apoiá-lo jamais á reeleição.

*** Fala-se também que a atitude do PT agradou a Edvaldo, que se sentia incomodado com a possibilidade de ter o partido ao seu lado nos palanques.

PT nunca aceitou

Segundo informação de uma integramte da base aliada, o PT nunca aceitou a lideranças de Edvaldo Nogueira e acha que “quem fez Edvaldo foi o partido”.

*** O PT queria que Edvaldo consultasse as lideranças petistas sobre tudo que fosse fazer.

Certo incômodo

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem passado a impressão de que estaria em dúvida sobre sua posição nas eleições municipais de Aracaju.

*** A declaração de que não subiria no mesmo palanque junto a partidos de direita provocou certo incômodo, inclusive em aliados.

Não será assim

Entretanto, Jackson Barreto mantém firme o seu apoio a Edvaldo Nogueira. JB já confidenciou que lembra de tudo que o PT em Sergipe fez com ele nas eleições de 2018 e até deixou claro: “conheço o PT como ninguém”.

*** Mas diz que isso é apenas em Sergipe e não nega sua velha posição de esquerda, com apego pelo seu líder, ex-presidente Lula da Silva.

Democracia em vertigem

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) acha que a indicação ao Oscar de melhor documentário do filme brasileiro ‘Democracia em Vertigem’ nos faz acreditar que “defendemos o lado certo da história”.

*** – O impeachment da presidenta Dilma foi um atentado ao Estado Democratico de Direito. Que momentos como esse nunca mais se repita!

Pode ser fake

Conversas e boatos em relação às reações da saída do PT do arco de apoio a Edvaldo Nogueira: “o deputado Luis Mitidieri quer pressão do Governo do Estado ao PT”.

*** A informação foi enviada via zap para confirmação do parlamentar, mas ele não havia respondido até o fechamento da coluna.

Mais boatos

Também chega a informação, de conversas entre políticos, de que o PT poderia voltar atrás, se Marcio Macedo assumisse mandato federal para que a sigla ficasse com dois deputados em Brasília.

*** Para isso seria necessário que um dos três deputados da base aliada ao Governo – Laércio Oliveira, Luis Mitidieri ou Fábio Reis – assumisse uma Secretaria.

*** Sem a menor possibilidade, porque Marcio Macedo não aceita mais isso e nem os deputados da base aliada querem vir para Secretarias.

Oposição conversa

A partir desta semana o grupo de oposição liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) começa a conversar sobre sucessão municipal e analisar melhores nomes para disputar prefeituras na Capital e interior.

*** O nome mais cotado do bloco é o da delegada Daniele Garcia (Cidadania), mesmo que não haja definição sobre isso.

Ligação para André

Sexta-feira, o prefeito Edvaldo Nogueira (sem parido) telefonou para o ex-deputado André Moura (PSC) para uma conversa política.

*** André não pode vir porque participava da festa de Reis em Japaratuba e na madrugada de segunda-feira retornou ao Rio de Janeiro.

Fábio confirma

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) confirma que o seu nome está à disposição para disputar a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

*** Quanto a um provável apoio de Edvaldo Nogueira, disse que não podia falar “só Edvaldo pode”!

*** Fabio diz que Edvaldo ainda não se filiou ao PDT, “portanto não posso dizer que ele é do partido”.

*** E conclui: “filiando-se, naturalmente ele estará no projeto pedetista em todo Estado”.

*** Sobre o racha com o PT, Fábio ri e diz que “em briga de grande, não me meto”. Mas acha que o “PT tem direito, como todo partido tem”.

Em Estância

O ex-prefeito Ivan Leite (Republicanos) disse ontem que a vice-prefeita de Estância, Adriana Leite (do mesmo partido), não tem definição sobre candidatura a prefeita em outubro.

*** Ivan deve permanecer no partido… “Ou não”!

*** Acrescentou que não é impossível manter a composição com o prefeito Gilson Andrade (sem partido), embora não tenha nada decidido sobre isso.

Vai simplificar

As micro e pequenas empresas que queiram aderir ao Simples Nacional para 2020 têm até dia 31 de janeiro para fazer o requerimento na Receita Federal.

*** Regime tributário visa simplificar o processo de recolhimento de impostos das empresas de pequeno porte.

Um bom bate papo

Sem ser bem vista – A resposta imediata dada pelo PCdoB à decisão do PT em lançar candidatura própria, não foi bem vista por alguns políticos.

Fecha portas – Quem criticou essa resposta imediata achou que politicamente foi um movimento que fecha portas à reconciliação.

Unidade do grupo – O governador Belivaldo Chagas (PSD) continua sem tratar de política, mas não vai deixar de conversa mais adiante pela unidade do grupo.

Vai fortalecer – Deputado Laércio Oliveira (PP) evita comentários sobre a candidatura própria do PT. Disse que neste momento quer fortalecer o Progressistas no Estado.

Gaudêncio Torquato – A cidadania deixa de ser bandeira de instituições e ingressa no repertório mental do indivíduo, passando a ser meta desejada.

Disputa Prefeitura – Senador Antônio Carlos Valadares (PSB) será mesmo candidato a prefeito de Simão Dias, embora diga que apoia outro nome.

Em dúvida – As análises sobre a força do senador Alessandro Vieira (Cidadania) em eleger candidato a prefeito demonstram dúvidas.

Sobre interesses – Empresário Albano Franco teve audiência com o presidente Bolsonaro ontem e tratou sobre interesses de Sergipe.

Substância química – Autoridades adicionaram o novo lote da cerveja Belorizontina aos registrados com presença da substância química.