SECRETARIA DA MULHER DA CUT SERGIPE INICIA O DEBATE SOBRE O 8 DE MARÇO

14/01/20 - 13:26:44

A construção da luta do 8 de março, Dia Internacional da Mulher já começou. Na manhã da segunda-feira (13/01), este foi o assunto que reuniu mulheres trabalhadoras e lideranças sindicais da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) na sede da central sindical, em Aracaju.

A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT/SE, a professora Cláudia Oliveira, chamou a reunião com objetivo de dar o pontapé inicial de um ciclo de debates e diálogos que culminarão na construção do 8 de março.

Segundo Cláudia, o objetivo também foi de aproximar as dirigentes sindicais cutistas. “O ataque aos direitos da mulher trabalhadora, aos direitos previdenciários, direitos trabalhistas fazem com que a gente comece o ano de 2020 com o desafio de transformar nossa indignação em resistência e muita luta. É neste clima que iniciamos o debate para a construção do dia 8 de março”, afirmou.

A secretária da Mulher Trabalhadora convida todas as dirigentes sindicais cutistas para a próxima reunião que está marcada para o dia 20 de janeiro (segunda-feira), às 9h da manhã, na sede da CUT/SE.

Por: Iracema Corso